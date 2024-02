Słyszysz to od partnera? Reaguj! Lista toksycznych zdań

Toksyczny związek nie od razu się taki wydaje. Druga osoba często może posuwać się do manipulacji. Wypowiada słowa, które wzbudzają w nas poczucie winy. Wtedy pojawiają się myśli, że ma rację, a to my rzeczywiście zawiniliśmy. Należy być jednak bardzo uważnym. Te zdania mogą świadczyć o chęci przejęcia nad nami kontroli przez partnera bądź partnerkę. Są jednak sposoby, by się przed nimi obronić.

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!

Manipulacja to przejaw przemocy emocjonalnej

Przemoc nie zawsze objawia się tylko w kwestii fizycznej. Toksyczne osoby stosują ją również na polu psychicznym. Często przejawia się ona za pomocą chęci kontroli nad partnerem lub partnerką i manipulacji. Zdarza się, że bardzo trudno jest dostrzec takie zachowania. Natomiast ich ignorowanie może prowadzić do poważnych konsekwencji.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo.

Manipulacja jest sposobem wywierania wpływu na drugą osobę. Celem manipulatora jest skłonienie ofiary do realizowania jego celów z własnej woli. Może pojawiać się ona w związkach. Prowadzi często do takich objawów jak spadek samooceny, depresja, lęk, pogorszenie relacji, poczucie winy. Istnieją jednak sposoby, które mogą pomóc nam się przed tym obronić.

Zobacz także: To mówi manipulant i narcyz. Sprawdź, czy masz z nimi do czynienia!

Uważaj na te zdania

„Zawiodłem się na tobie”. Kiedy słyszymy te słowa, możemy poczuć, że zawiedliśmy oczekiwania kogoś, kto jest dla nas ważny. Może być to jednak manipulacja, by wywołać poczucie winy oraz niepewność. Warto w takim przypadku zastanowić się, czy nasze zachowanie faktycznie mogło urazić partnera lub partnerkę. Osoba może posługiwać się w tym momencie szantażem emocjonalnym, by zdobyć własne korzyści.

„Przesadzasz”. To jedno słowo może całkowicie zanegować nasze uczucia. Toksyczna osoba stawia się w pozycji bardziej racjonalnej strony. Słysząc to, powinno się zachować czujność. Może to bowiem zasiać wątpliwości we własne osądy. Należy wtedy zachować wiarę w swoją perspektywę oraz podkreślić, że to, co czujemy jest ważne oraz istotne.

Zobacz także: Wstrząsający los wróbli. To je zabija. „Zatrważające”

„Myślałem, że ci na mnie zależy”. Kolejny przykład szantażu emocjonalnego. Ta manipulacja może służyć, byśmy zmienili swoje zdanie. Ma wywołać poczucie, że nie troszczymy się o drugą osobę. Warto wtedy jasno wyrazić swoje uczucia. Nie ma potrzeby zgadzać się we wszystkim, by tworzyć zdrowy związek. Inna perspektywa na daną kwestię nie może być wykorzystywana do emocjonalnego ataku.

„Po tym wszystkim, co dla ciebie zrobiłem”. Te słowa również służą wywołaniu poczucia winy. Toksyczna partnerka lub partner przywołuje swoje wszelkie zasługi. Możemy mieć wtedy poczucie, że mamy pewien rodzaj długu do spłacenia. Zastanówmy się wtedy, czy przy tych poświęceniach stawiane były konkretne warunki. Jeśli nie, nie jesteśmy winni niczego w zamian. Nie ulegajmy emocjom, tylko spokojnie wyjaśnijmy tę kwestię drugiej osobie.

Zobacz także: Co łączy nas z małpami? Zaskakujące fakty o człekokształtnych

Miałaś/-eś do czynienia z toksyczną osobą? Tak

Nie Zagłosuj

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!