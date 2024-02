Wstrząsający los wróbli. To je zabija. „Zatrważające”

Wróble kojarzymy wszyscy. Pojawiają się nie tylko w naturze, lecz także w najróżniejszych bajkach dla najmłodszych. Towarzyszyły nam niemal zawsze i wszędzie. Nieważne, czy mieszkamy na wsi czy w mieście. Niestety, w tym drugim przypadku coraz trudniej jest je spotkać. Okazuje się, że te sympatyczne ptaki wymierają. Co jest przyczyną tak dramatycznego stanu rzeczy?

Wróble są coraz mniej spotykane. Spadek ich liczebności zauważa się w wielu polskich miastach. Jakiś czas temu „Dziennik Toruński” donosił, że w Toruniu i Bydgoszczy populacja tych ptaków zmniejszyła się o 30 procent. Sytuacja wygląda równie źle także w Warszawie czy Poznaniu. Spadek ich liczby jest niezwykle drastyczny i budzący obawy.

Stary Rynek w Poznaniu był niegdyś pełen wróbli. Skakały po jego kostkach, zaglądały do talerzy ludziom siedzącym w kawiarniach i restauracjach. Dzisiaj nie ma ich tam niemal w ogóle. Spadki liczebności wróbli są ogromne. Zatrważające. […] Mamy w Polsce 6-7 mln par wróbli, więc do ich wymarcia daleko, ale niech nas to nie zmyli. Tempo znikania ptaków jest zawrotne – powiedział prof. Tadeusz Mizera z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu dla Interii.