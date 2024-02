To mówi manipulant i narcyz. Sprawdź, czy masz z nimi do czynienia!

Człowiek to z natury wysoce wrażliwa jednostka społeczna. Dzięki funkcjonowaniu w grupach ludzkość przerwała wieki wojen, głodu i chorób. Warto jednak podkreślić, że nie z każdej znajomości wynosimy pozytywne emocje. Uwikłanie się w szkodliwą relację bywa prostsze, niż nam się wydaje! Manipulantami i narcyzami mogą bowiem okazać się nawet nasze najbliższe osoby – partner, pozornie życzliwy znajomy z pracy, a nawet przyjaciółka! Kiedy powinna zapalić nam się czerwona lampka? Podpowiadamy!

Kim jest manipulant i narcyz?

Narcyz to nic innego jak człowiek, który kocha być w centrum uwagi. Dba tylko o własne potrzeby i to on musi być obiektem twojego zainteresowania. Pod płaszczykiem pozornej troski i opiekuńczości, kryje się jednak pozbawiony głębszych emocji człowiek. Lubi określać się jako „hedonista”, choć w rzeczywistości kieruje nim jedynie egoizm. Nie są mu obce liczne techniki manipulacyjne. Bywa także wyjątkowo toksyczny dla swojego najbliższego otoczenia. Oprawca łączy w sobie oba te określenia.

Gdy zwrócisz na siebie uwagę narcyza, czujesz się absolutnie wyjątkowo. Wydaje ci się, że u boku takiego człowieka można przenosić góry. Początkowa fascynacja, szybko przeradza się jednak w uzależnienie. Gdy przestajesz być ozdobą u jego boku, znudzony manipulant szybko pokazuje swoją prawdziwą twarz.

Skuteczna obrona przed szkodliwym zachowaniem wymaga wcześniejszego rozpoznania. Czym charakteryzuje się narcyz i manipulant? Jest mistrzem w swojej dziedzinie. Wywiera presję i wpływ na rozmówców. Najczęściej robi to, wpędzając swe ofiary w poczucie winy. Oprawca wykorzystuje wcześniej zdobyte informacje, aby osiągnąć zamierzony cel.

Jeśli często wydaje ci się, że zrobiłeś/aś coś wbrew sobie, miewasz wyrzuty sumienia i obniżony nastrój, uważaj! Możesz mieć do czynienia z manipulantem. Jakie sformułowania powinny zapalić naszą wewnętrzną kontrolkę?

Czym jest manipulacja?

Manipulacja to nic innego, jak forma psychicznego nadużycia. Powoduje ona druzgocące szkody na psychice osób, które jej podlegają. Stykają się z nią wszyscy, niezależnie od statusu majątkowego i wykształcenia. Postrzega się ją krytycznie, kiedy wywołuje w człowieku fizyczne, emocjonalne i psychiczne zmiany chorobowe. Czemu manipulacja działa i zbiera tak duże żniwa? Początkowo przybiera pozornie niewinne i subtelne formy. Im bliższa zażyłość, tym trudniej je rozpoznać.

Manipulacja to oddziaływanie ograniczające lub pozbawiające innych ludzi kontroli nad sytuacją i samokontroli zarazem, arbitralne sterowanie ich sytuacją, przeżyciami, sposobem myślenia i zachowaniami — oparte jednak nie na użyciu siły lub możliwości i groźby zastosowania siły, lecz na przebiegłości, na przewadze taktycznej zapewnionej przez uprzedzenie i zaskoczenie innych, lub dzięki nadużyciu reguł społecznych, zasad współżycia, zwłaszcza zasady wzajemności – twierdzi psycholog i profesor nauk humanistycznych, Dariusz Doliński.

To mówi manipulator!

Szantaż emocjonalny to jedno z ulubionych narzędzi, jakimi posługuje się narcyz i manipulant. Jeśli słyszysz czasem te zwroty, miej się na baczności! Zadbaj o swój dobrostan.

„Gdybyś mnie kochał/a, to…” „Nie chcesz mnie zranić, prawda?” „Zobacz, do czego mnie zmuszasz” „Powiedziałem/am już 'przepraszam’. Co więcej, mogę dla ciebie zrobić?” „Nie rób scen. Jesteś jak twoja/twój matka/ojciec” „Dlaczego nie możesz być bardziej jak…?” „Nazywasz mnie kłamcą?” „Gdyby ci zależało, to…” „Dawniej bardziej się starałeś/aś” „Popełniłem/am jednorazowy błąd. Raz zrobiłem/am coś złego, nie rób ze mnie złego człowieka!”

