Tomasz Adamek szczerze o Kościele. „Nie da się wytrwać”

Tomasz Adamek był pierwszym Polakiem, który otrzymał nagrodę „Muhammad Ali Giant Athlete Award”. Wyróżnienie, cieszące się prestiżem na całym świecie, otrzymał za „wybitne osiągnięcia sportowe i postawę poza ringiem”. A to tylko jedno ze zwycięstw, jakie odniósł, będąc w tym pierwszym spośród swoich rodaków!

Tomasz Adamek nie kryje się ze swoją wiarą

Do rozmowy, w której Tomasz Adamek otworzył się na temat swojego stosunku do religii katolickiej, doszło na łamach chrześcijańskiego portalu Stacja7.pl. Sportowiec wyznał, że jest osobą głęboko wierzącą. Uważa wręcz, że to właśnie Bogu zawdzięcza wszystko, co ma — w tym także kochającą rodzinę.

W tym sporcie, w którym jestem, nie da się wytrwać, być sam. Trzeba wierzyć w Boga i mocno się modlić, a On daje siłę. Do Pana Boga się przyznaję i Panu Bogu też za wszystko dziękuję. To, że żyję, że jestem, że mam rodzinę, dzieci — to wszystko Mu zawdzięczam —

Co więcej, Tomasz Adamek nie ogranicza swojej religijnej aktywności wyłącznie do uczestnictwa w niedzielnej mszy oraz obchodzenia świąt. Wprost przeciwnie, pięściarz — co wyznał w rozmowie z Kubą Wojewódzkim — znajduje czas na modlitwę nawet w trakcie jazdy samochodem. Nie ukrywał przy tym, że razem z żoną zależy im na wpojeniu zasad wiary katolickiej dzieciom — córkom Roksanie i Weronice.

Ostatnio odmawiałem różaniec, jak jechałem na lotnisko do Wrocławia. Wjechałem na autostradę, gdzie są pomiary, i co miałem robić? Jest za wcześnie, by do kogoś dzwonić, więc chwyciłem za różaniec — opowiadał Tomasz Adamek.

Czy uważasz się za osobę wierzącą?

Nie Zagłosuj

