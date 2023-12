Tym Pink zaskoczyła fanów. Piosenkarka podzieliła się muzyczną niespodzianką

Pink to jedna z najbardziej popularnych amerykańskich piosenkarek. Karierę muzyczną rozpoczęła 23 lata temu, dzieląc się ze światem swoim debiutanckim albumem zatytułowanym „Can’t Take Me Home”. Gwiazda ma na swoim koncie dziesiątki hitów, wśród których wymienić można utwory „So What”, „Just Like Fire”, „Try ”, „Sober”, „Funhouse” oraz nagrodzony statuetką Grammy „Trouble”. Od chwili rozpoczęcia działalności artystce udało się sprzedać ponad 110 milionów płyt na całym świecie.

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!

Pink wydała nowy album. Krążek odniósł wiele sukcesów

W lutym tego roku Pink wydała swój dziewiąty album studyjny, zatytułowany „Trustfall”. Płyta zadebiutowała na pierwszym miejscu najlepiej sprzedających się krążków w Australii i Wielkiej Brytanii. Pierwszym singlem promującym wydawnictwo była piosenka „Never Gonna Not Dance Again”.

Album „Trustfall” promowała głośna trasa koncertowa pod nazwą „Summer Carnival”. W ramach światowego tournée gwiazda odwiedziła ponad 30 miast w Europie oraz w Stanach Zjednoczonych. Piosenkarka wystąpiła również w naszym kraju. Pink zaśpiewała przed polską publicznością 16 lipca 2023 roku na Stadionie Narodowym.

Zobacz także: Nietrafione rewolucje Magdy Gessler. Właścicielka usunęła z karty dania gwiazdy

Pink z prezentem dla fanów. Piosenkarka podzieliła się nową muzyką

Najnowszy album Pink cieszy się dużym sukcesem nie tylko wśród krytyków, ale również samych fanów piosenkarki. Z tego powodu kilka tygodni temu gwiazda podzieliła się ze słuchaczami specjalną niespodzianką. Amerykańska wokalistka ogłosiła, że jej płyta „Trustfall” już niebawem ukaże się w dwupłytowej wersji deluxe. Zgodnie z zapowiedzią artystki krążek trafił na sklepowe półki 1 grudnia. Co się na nim znalazło?

„Trustfall” w wersji deluxe! Zawiera dwie niepublikowane wcześniej piosenki oraz kilka moich ulubionych utworów w wersji live, nagranych podczas trasy Summer Carnival Tour 2023. To wszystko będzie Wasze już 1 grudnia – zapowiadała premierę krążka artystka.

Zobacz także: Niewiarygodne, co spotkało Dodę na wakacjach. Piosenkarka najadła się strachu

„Trustfall” w wersji deluxe

Oprócz dobrze znanych wszystkim fanom artystki dziesięciu utworów ze standardowej wersji płyty, na rozszerzonej wersji krążka znalazły się dwie nowe piosenki: „Dreaming”, nagrana ze Stingiem oraz DJ-em Marshmello, a także „Irrelevant”. Dodatkowo gwiazda podzieliła się ze słuchaczami sześcioma koncertowymi wersjami największych hitów z płyty „Trustfall”, których wykonania zarejestrowano podczas ostatniego tournée.

Tak prezentuje się pełna tracklista płyty w wersji deluxe:

When I Get There Trustfall Turbulence Long Way To Go (feat. The Lumineers) Kids in Love (feat. First Aid Kit) Never Gonna Not Dance Again Runaway Last Call Hate Me Lost Cause Feel Something Our Song Just Say I’m Sorry (feat. Chris Stapleton) Dreaming (with Marshmello & Sting) Irrelevant All Out of Fight Just Like Fire / Heartbreaker (Live) When I Get There (Live) Nothing Compares 2 U (with Brandi Carlile) (Live) No Ordinary Love (Live) Cover Me in Sunshine (with Willow Sage Hart) (Live) What About Us (Live)

Jak podoba Wam się nowym album Pink? Kupicie płytę w rozszerzonej wersji?

Zobacz także: Nowe twarze w „Dzień Dobry TVN”. Widzowie nie kryją zaskoczenia

Podobają Ci się piosenki Pink? Tak

Nie Zagłosuj

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!