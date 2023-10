Wybory 2023. Częściowe wyniki. Oficjalne dane PKW

Wybory 2023 zaskoczyły rekordową frekwencją! Wybory parlamentarne przez polityków, a także dziennikarzy nazywane są historycznymi nie bez powodu. Jak podaje PKW (godz. 10:00), frekwencja wyniosła 71,99 proc.

O godz. 10:00 16 października, podczas konferencji prasowej, Państwowa Komisja Wyborcza podała częściowe wyniki wyborów 2023 do Sejmu i Senatu. Oznacza to, że dostępne są wyniki głosowania z 9490 na 31497 (30,13 proc.) obwodów. Wiadomo także, że obwodach, z których otrzymano dane, oddano 4 782 539 głosów.

Jak podkreśla PKW, wyniki w ciągu dnia będą się zmieniały. Na ten moment wpływają informacje z mniejszych komisji wyborczych, a nie z dużych ośrodków. Przeliczono głosy z blisko 30 proc. komisji.

Częściowe wyniki głosowania. Wyniki wyborów 2023

Jak podaje PKW, na godz. 9:50, wyniki wyborów do Sejmu i Senatu RP wyglądają następująco:

PiS – 1 876 476 – 40,05 proc.

KO – 1 236 027 – 26,38 proc.

Trzecia Droga – 661 499 – 14,12 proc.

Nowa Lewica – 376 191 – 8,03 proc.

Konfederacja – 345 472 – 7,37 proc.

Bezpartyjni Samorządowcy – 87514 – 1,87 proc.

Ostatnie głosy oddane o 3:00 w nocy

Jak podaje komisja, ostatni wyborcy oddali głosy we Wrocławiu tuż przed godziną 3:00 nad ranem. Poinformowano również, że wciąż trwa liczenie głosów. – Póki co, te protokoły bardzo szybko spływają — informuje PKW. Przedstawiciele komisji informują jednak, że „to potrwa”, ponieważ „jest szereg punktów, które trzeba sprawdzić”. Jak liczy PKW, we wtorek powinny pojawić się całościowe oficjalne wyniki wyborów 2023.

Wyniki wyborów z godziny 12:30

Na stronie PKW o godz. 12:30 możemy zobaczyć dane z 14 428 na 31 497 (45,81 proc.) obwodów głosowania. Na ten moment cząstkowe wyniki głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu RP wygląda następująco:

Tekst jest aktualizowany.

