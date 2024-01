Jaki smak lodów lubisz najbardziej? To wiele o tobie mówi!

Nie ma to jak lody! Poprawiają humor i wywołują szeroki uśmiech na twarzy. Co więcej, ochładzają w upalne dni i przynoszą ukojenie w bólu gardła. Zadziwiające, co mówią o tobie preferencje! Psychologowie uważają, że najchętniej wybierany smak lodów zdradza, jaką jesteś osobą.

Jaki smak lodów jest twoim ulubionym? To może cię zaskoczyć!

Czy wiesz, że twoje preferencje co do wyboru lodów, mają wiele wspólnego z twym charakterem? Jak dowodzi neurolog, dr. Alan R. Hirsch z Chicago, ulubiony smak lodów może wiele powiedzieć o twojej osobowości. Naukowiec przeprowadził na ten temat serię badań. Przyniosły zaskakujące i ciekawe wnioski. Zobaczcie sami!

Zdaniem doktora, miłośnicy lodów waniliowych, bywają porywczy i impulsywni. Wierzą również w ideały i wykazują skłonności do podejmowania ryzyka. Do działania napędza ich serce i intuicja. Zwykle należą oni do grona bardzo towarzyskich i otwartych osób. Co więcej, są niezwykle uczuciowi, a także pełni empatii i życzliwości. Zwracają na siebie uwagę i wyróżniają się z tłumu. Są kolorowymi ptakami, co przekłada się na ich zachowanie i wygląd.

Osoby, które najczęściej decydują się na czekoladowy smak, są niezwykle ciekawe świata i pełne beztroski. Podobnie, jak czekolada, bywają czarujące, uwodzicielskie i kochają flirt. Mogą mieć wielu kochanków i łamać serca. Mogą być na dłuższą metę kiepskimi partnerami, ponieważ bywają impulsywne i nieco przewrażliwione na swoim punkcie. Amatorzy czekoladowych lodów są skłonni do przesady i uwielbiają dramaturgię. Dzieje się tak z uwagi na to, że nie znoszą nudy i stagnacji.

Lody dla ochłody. Które są bliskie twojemu podniebieniu?

Jesteś fanem kawowych lodów? Mocca, cappuccino, a może na bazie espresso? Jeśli lubisz ten smak, prawdopodobnie jesteś niepoprawnym optymistą i marzycielem. Co więcej, kochasz bujać w obłokach, rozmyślać o błękitnych migdałach i żyć chwilą. Zwolennicy kawowej wariacji, lubią się zatracać na wielu płaszczyznach życia – w miłości, pracy i pasji. Silne wrażenia są ich motorem napędowym.

Po lody truskawkowe najczęściej sięgają zamknięte w sobie osoby. Amatorzy tego smaku są opanowani, życzliwi i tolerancyjni, a także niezwykle oddani i lojalni. Choć na pierwszy rzut oka wydają się szarymi myszkami, są doskonałymi przyjaciółmi. Choć na początku znajomości starają się zachować dystans, z czasem się otwierają i zawsze można na nich liczyć. Warto zaskarbić sobie ich zaufanie.

Miłośnicy karmelowych lodów to wyjątkowo uduchowieni ludzie. Są ostrożni, zachowawczy i dbają o siebie oraz swoje otoczenie. Kochają przyrodę i zwierzęta. Preferują zdrowy tryb życia i regularnie oddają się ćwiczeniom. Zmysłowe przyjemności takie jak smaczne jedzenie, seks oraz masaż są dla nich jednak równie ważne. Pomimo początkowej nieśmiałości, czerpią z życia pełnymi garściami i cieszą się chwilą.

Na lody pistacjowe decydują się zazwyczaj osoby o silnej osobowości. Tacy ludzie są zwykle obdarzeni wieloma talentami. Są niezwykle inteligentni i kreatywni w życiu codziennym, pracy i miłości. Podchodzą do życia w nieco nieszablonowy sposób. Lubią stawiać czoła wyzwaniom i płynąć pod prąd. Potrafią się łatwo dostosować do sytuacji i odnaleźć się w trudnych warunkach. Są jak koty, które wspinają się na wysokie płoty i spadają na cztery łapy. Zawdzięczają to jednak sprytowi i wyrachowaniu.

