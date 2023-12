Jim Morrison był sceniczną bestią. Ten występ zapisał się w historii

Jim Morrison urodził się 8 grudnia 1943 roku. Jego muzyczna działalność najbardziej jest kojarzona z występami w zespole The Doors. Nie bez kozery uznaje się go za jednego z najbardziej wpływowych artystów muzyki rockowej oraz szeroko pojętej kultury współczesnej. Zasłynął również z koncertów, podczas których dawał zachwycający publiczność spektakl. Budził podziw charyzmą oraz wspaniałym wokalem.

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!

Jim Morrison był wszechstronnym artystą

Zespół The Doors powstał w 1965 roku. Swoją nazwę zawdzięcza książce Aldousa Huxleya „Drzwi percepcji”. Na pomysł wpadł Jim Morrison, który zaczytywał się w tym autorze. Sam również miał do czynienia z literaturą. Spełniał się w tej gałęzi sztuki pisząc poezję. Zalicza się go do grona poetów wyklętych.

Okazjonalnie Jim Morrison pisał również prozę. Zdarzało mu się też udzielać aktorsko czy jako reżyser filmowy i scenarzysta. Jak widać, zajmował się całkiem pokaźną liczbą rzeczy. Największą popularność przyniosła mu jednak muzyka. W tej dziedzinie był prawdziwym wirtuozem.

Zobacz także: 43 lata temu John Lennon został zamordowany. Przeszedł do legendy muzyki

Psychodeliczna twórczość The Doors rozkochała w sobie słuchaczy. Niestety ich działalność nie trwała zbyt długo. To, w jaki sposób żył Jim Morrison powodowało tarcia w grupie. Balansował on na krawędzi, ciągle igrając z losem. Zespół rozpadł się w 1972 roku, już po śmierci wokalisty rok wcześniej.

Ten koncert jest legendarny

Jim Morrison pokazywał swoją ekscentryczność w każdym aspekcie życia. Nie zabrakło jej również w działalności artystycznej. Słuchacze do dziś zachwycają się tekstami, które pisał i wykonywał w The Doors. Natomiast wokal, którym władał, wywoływał ciarki na plecach i wielkie emocje.

Zobacz także: Tak prezentuje się skład Eurowizji 2024! To z nimi będzie rywalizowała Polska

Jim Morrison powodował, że koncert zamieniał się w niezwykłe widowisko i przeżycie. W historii zapisał się w szczególności jeden. Nagranie „Live at the Hollywood Bowl” zachwyca nawet dziś. Natomiast wykonanie utworu „The Unknown Soldier” sprawia, że można przenieść się w zupełnie inne miejsce.

Można odnieść wrażenie, że podczas śpiewania tej piosenki wokalista The Doors był niczym w transie lub jakby był opętany nieznaną siłą. W podobny sposób wykonał wszystkie utwory podczas koncertu. Oglądając nagranie, ciarki pojawiają się na plecach. Natomiast szczęka opada do samej podłogi. Jim Morrison to legenda.

Zobacz także: Maryla Rodowicz zaskakuje fanów w swoje urodziny! Dacie wiarę, ile ma lat?

Lubisz muzykę The Doors? Tak

Nie Zagłosuj

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!