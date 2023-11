Legenda ciężkiego grania powraca. Nowy singiel Judas Priest

Angielskie Birmingham pod koniec lat 60. było wylęgarnią późniejszych legend heavy metalu. Stamtąd wywodzą się zarówno Black Sabbath, jak i Judas Priest.

Album Judas Priest w drodze

Judas Priest od dekad cieszy się w branży muzycznej równie dużym uznaniem jak kapela Ozzy’ego Osbourne’a. Zespół stanowił wzór dla kolejnych formacji preferujących ciężkie granie, a jego albumy rozeszły się na świecie w nakładzie ponad 50 mln sztuk.

Łącznie założona w 1969 r. grupa wydała osiemnaście krążków studyjnych, a dziewiętnasty jest już na horyzoncie. 8 marca 2024 r. ukaże się płyta „Invincible Shield”. Przy niej – tak jak przy wydanym sześć lat wcześniej poprzednim wydawnictwie „Firepower” – Ian Hill, Rob Halford i spółka współpracowali z Andym Sneapem.

Warto nadmienić, że po premierze słynna kapela wyruszy w światową trasę koncertową. Jednym z przystanków będzie Polska, a dokładniej Tauron Arena w Krakowie. Brytyjczyków będzie tam można zobaczyć i posłuchać 20 marca 2024 r.

Nowy singiel legendarnej brytyjskiej grupy

W październiku wyszedł pierwszy singiel Judas Priest z „Invincible Shield„ – czyli „Panic Attack”. Kolejny miesiąc, to kolejny singiel. Kapela zaprezentowała bowiem właśnie drugi numer promujący album, czyli „Trial By Fire”. Możecie go posłuchać poniżej:

Kilka miesięcy temu gitarzysta grupy Richie Faulkner, powiedział Audio Ink Radio, że „na płycie pojawia się kilka muzycznych zwrotów akcji”. Ocenił, że jest ona w pewien sposób „progresywna i postępowa”, ale jednocześnie przywodzi nieco na myśl „Judas Priest z lat 70.”.

Z kolei w rozmowie z Planet Radio zapewniał później:

Płyta brzmi fantastycznie. Oczywiście, że to powiem, ale gdyby nie brzmiała świetnie, to nie zawracalibyśmy słuchaczom głowy czymś nowym. Musimy robić coś, co naszym zdaniem będzie lepsze od poprzedniego materiału. A gdyby tak nie było, to zespół nie musiałby się w to bawić – tłumaczył.

