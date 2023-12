Mona Lisa jako współczesna kobieta? Ten artysta przedstawia postaci historyczne na nowo

Artysta przedstawiający się jako Becca zajmuje się przedstawianiem historycznych postaci jako współczesnych ludzi. Za pomocą swojego talentu i umiejętnej obsługi programów graficznych powołuje do życia znane z historii osobistości. Te uwieczniano w przeszłości na rzeźbach czy obrazach. Teraz natomiast możemy zobaczyć, jak mogliby wyglądać w dzisiejszych czasach.

William Shakespeare

Do grona najbardziej istotnych pisarzy, którzy wywarli ogromny wpływ na literaturę światową należy zaliczyć Williama Shakespeare’a. Jest odpowiedzialny za wiele wybitnych dramatów. Był więc idealną osobą, by ujrzeć go we współczesnej wersji.

Mona Lisa

To jeden z najsłynniejszych obrazów na świecie. Mona Lisa to postać, którą widział praktycznie każdy. Natomiast artysta zdecydował się pokazać ją jako zwyczajną mieszkankę Włoch. Nie omieszkał jednak pozostawić w jej wizerunku nieco tajemniczości, którą znamy z oryginalnego dzieła.

Leonardo da Vinci

Skoro jesteśmy przy Mona Lisie, to nie mogło zabraknąć autora tego obrazu. Leonardo da Vinci to jeden z najwybitniejszych twórców w historii. Natomiast jego wizerunek we współczesności jest oparty o naszkicowany autoportret.

„Dziewczyna z perłą”

Obraz namalowany przez Johannesa Vermeera to dzieło, które znamy praktycznie wszyscy. Teraz możemy przekonać się, jak wyglądałaby słynna „Dziewczyna z perłą” w dzisiejszych czasach.

Aleksander Wielki

W historii świata pojawiło się wielu wybitnych wodzów. Bez wątpienia jest nim Aleksander Wielki. Artysta pokazał nam jego współczesną wersję w oparciu o rzeźbę. Trzeba przyznać, że prezentuje się niezwykle dumnie!

Marek Aureliusz

Zostając jeszcze przy wielkich wodzach. Marek Aureliusz również należał do tego grona. Był jednak również filozofem oraz pisarzem. Artysta przedstawił nam jego wizerunek również na podstawie antycznej rzeźby.

Pocahontas

Tę postać wiele osób zna dzięki popularnemu filmowi animowanemu. Pocahontas była jednak inspiracją dla dużo większej liczby romantycznych historii. Teraz możemy zobaczyć, jak mogłaby wyglądać współcześnie.

Nefretiti

Znamy ją całkiem dobrze z kultury masowej. Postać Nefretiti pojawiała się w licznych filmach. Żonę faraona Echnatona z XVIII dynastii przedstawiono w oparciu o popiersie.

Joanna d’Arc

Francuska bohaterka narodowa jest również świętą kościoła katolickiego. Joanna d’Arc przyczyniła się do znaczących zwycięstw podczas wojny stuletniej. Niestety, mając zaledwie 19 lat spalono ją na stosie.

Wolfgang Amadeusz Mozart

Na koniec kolejna wybitna postać ze świata sztuki. Wolfgang Amadeusz Mozart był wirtuozem instrumentów klawiszowych. Muzyka, którą skomponował porusza nasze serca po dziś dzień. Możemy też ujrzeć, jak ten wielki pianista wyglądałby współcześnie.

