Nie żyje Frank Farian. Sukces Boney M. to jego zasługa

Zmarł Frank Farian. Niemiecki kompozytor i były piosenkarz przysłużył się muzyce popularnej. To właśnie on odpowiadał za duży sukces Boney M. Informacje o tym smutnym wydarzeniu przekazały niemieckie media. Artysta do ostatnich dni zmagał się z chorobą. Miał 82 lata.

Frank Farian nie żyje. Był piosenkarzem oraz kompozytorem z Niemiec. Odniósł niebagatelny sukces na rynku muzycznym. Bowiem to właśnie on odpowiada za Boney M. Jego projektem było również niesławne Milli Vanilli. Artysta do dnia śmierci walczył z chorobą. Odszedł w wieku 82 lat. Zapisał się jednak w historii muzyki na zawsze.

Frank Farian miał poważne problemy zdrowotne

Informacja o śmierci Franka Fariana obiegła niemieckie media 23 stycznia 2024 roku. Pierwotnie tę wieść przekazała agencja Allendorf Media powołując się na rodzinę muzyka. W ostatnim czasie artysta miał poważne problemy ze zdrowiem. „Bild” podał, że cierpiał na chorobę serca. Poruszał się także na wózku i miał problemy z mówieniem.

Frank Farian urodził się w 1941 roku. Wychowywany był przez samotną matkę. Jego ojciec zmarł na froncie w trakcie II wojny światowej. Piosenkarz i kompozytor zafascynował się muzyką, w głównej mierze rock and rollem. W roku 1974 wydał piosenkę „Baby Do You Wanna Bump” pod szyldem Boney M.

Niedługo potem Frank Farian zaczął formować zespół pod tą nazwą. Składał się z tancerzy, których mogliśmy oglądać w teledyskach. Na scenie tylko część wykonawców śpiewała. Reszta jedynie poruszała ustami do playbacku. Za męski wokal odpowiadał sam autor projektu. Grupa odniosła spory sukces. Wydała m.in. takie przeboje jak „Daddy Cool”, „Rasputin” czy „Rivers of Babylon”.

Kontrowersyjne Milli Vanilli

Frank Farian stworzył projekt Milli Vanilli pod koniec lat 80. Zespół szybko zdobył ogromną popularność. Ich debiutancki album sprzedał w nakładzie 30 milionów egzemplarzy. Jednym z ich największych przebojów była piosenka „Girl You Know It’s True”. Przypieczętowaniem sukcesu była nagroda Grammy w 1990 roku.

Niedługo później wokół Milli Vanilli wybuchła wielka afera. Frank Farian przyznał, że członkowie zespołu nigdy nie śpiewali. Na nagraniach słyszeliśmy jednie głosy muzyków sesyjnych. Z tego powodu zespołowi odebrano prestiżową Grammy.

Frank Farian na stałe zapisał się w historii muzyki popularnej. Mimo że Milli Vanilli okazało się wielką mistyfikacją, to artysta ma niewątpliwy wkład w kształt branży. Wielu słuchaczy do tej pory uwielbia wracać do przebojów Boney M. Na pewno światu będzie brakować tak cenionego producenta.

