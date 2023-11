Pozew dla Guns N’ Roses. Poważne zarzuty

Katarina Benzova była oficjalną fotografką zespołu Guns N’ Roses w latach 2010-2022. W listopadzie 2023 roku kobieta zdecydowała się pozwać grupę. Zarzuciła jej managementowi naruszenie praw, a także… znęcanie.

Ex fotografka zespołu uważa, że jej byli pracodawcy rażąco naruszyli jej prawa autorskie. Zdaniem artystki muzycy bezprawnie wykorzystywali bowiem jej zdjęcia. Mieli oni wstrzymać jej wypłaty licencyjne, ignorując brak zgody na publikację fotografii.

Kolejny zarzut Benzova wytoczyła managerowi Gunsów – Fernandowi Lebeisowi. Kobieta twierdzi, że przez sześć lat znosiła niechciane zaloty mężczyzny, z obawy przed utratą pracy. Lejbes miał podejmować próby uwiedzenia jej od 2016. Katarina zarzuciła mu także agresję i manipulacje spowodowane jej odmowami. Manager Guns N’ Roses miał ją dodatkowo ośmieszać, wyzywać, poniżać, a nawet znęcać się nad artystką. W ostateczności miał obniżyć jej pensję, a w trakcie tras koncertowych umieszczać ją w gorszych hotelach. Benzova twierdzi dodatkowo, że musiała pokrywać wydatki związane z podróżą z własnej kieszeni.

Zespół Guns N’ Roses opublikował odpowiedź na treść pozwu Katariny Benzovej. Grupa zamieściła oświadczenie na łamach portalu „Loudwire”. Muzycy i management odcięli się od zarzutów artystki.

Pani Benzova pracowała dla zespołu przez 12 lat i była sowicie wynagradzana i bardzo dobrze traktowana. Dopiero po zaprzestaniu korzystania z jej usług w 2022 roku próbowała przywłaszczyć prawa do fotografii, które zgodnie z umową, należą do zespołu. Zespół bardzo poważnie podchodzi do tych zarzutów, jednakże wszystkie dowody wskazują na to, że jej oskarżenia są kategorycznie i niepodważalnie fałszywe. Pojawiły się one po tym, jak zespół przygotował pozew przeciwko Pani Benzovie za próbę przypisania sobie praw do zdjęć zespołu – czytamy w oświadczeniu Guns N’Roses.