Najgłośniejsze teledyski 2023 roku. Setki milionów wyświetleń! [LISTA]

Teledyski w 2023 roku nie mają już takiej formy jak kiedyś. Obecnie muszą charakteryzować się dynamiką oraz możliwością dopasowania ich pod inne platformy, chociażby TikToka. To właśnie tam mają szansę rozbić bank z wyświetleniami. Wciąż jednak istnieje duża grupa słuchaczy, która ogląda wideoklipy na YouTube. Najpopularniejsze potrafią osiągać ogromne liczby wyświetleń. Jak prezentuje się lista najchętniej odtwarzanych teledysków w 2023 roku?

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!

Najpopularniejsze teledyski 2023 roku

Rok 2023 był dla fanów muzyki bardzo udany. Szczególnie jeśli weźmie pod uwagę wielkie powroty. Jednym z najważniejszych i najgłośniejszych wydarzeń był nowy album The Rolling Stones. Teledysk do utworu „Angry” obejrzano 25 milionów razy.

Równie dużo szumu narobiła ostatnia piosenka The Beatles. Wideo do „Now And Then” liczy bowiem 39 milionów wyświetleń. Obie liczby mogą robić wrażenie. Jest to jednak o wiele za mało, by znaleźć się w gronie najpopularniejszych teledysków 2023 roku.

Zobacz także: To koniec z „Sylwestrem Marzeń”. Zmiany nie ominą imprezy TVP2

Najchętniej oglądanym klipem jest przebój kolumbijskiego duetu. Piosenka „TQG” Shakiry oraz Karol G pochodzi z albumu tej drugiej. Utwór okazał się absolutnym hitem, o czym świadczy pierwsze miejsce w zestawieniu Billboardu. Odtworzono go prawie 920 milionów razy. Piosenkarki śpiewają, by nie popełniać w związkach tych samych błędów, co wcześniej.

Zobacz także: Ogromna kara dla Polsatu? Za „Sylwester Szczęścia” zapłacą blisko 10 mln

Te klipy podbiły serca słuchaczy

Kolejnym teledyskiem, który podbił serca słuchaczy w 2023 roku jest „Flowers” Miley Cyrus. W zaledwie dwa tygodnie od premiery odtworzono go 20 milionów razy. Obecnie liczba wyświetleń wynosi 660 milionów. To kolejny przebój, który stał się jeszcze popularniejszy za sprawą TikToka. Odbił się tam szerokim echem, co na pewno przyczyniło się do tak dobrego wyniku.

Zobacz także: „Jak się masz, kochanie” znali wszyscy! Co się dzieje z twórcami hitu?

Równie niesamowity wynik należy do młodego rapera rodem z Meksyku. Yng Lvcas zyskał dużą popularność na TikToku. Natomiast jego hitowe „La Babe” może poszczycić się liczbą 726 milionów wyświetleń. Wśród najpopularniejszych teledysków 2023 roku znajduje się także kolejna piosenka Shakiry. Utwór, który powstał we współpracy z DJ Bizarrapem odtworzono 666 milionów razy.

Zobacz także: Cher podjęła radykalne kroki. Chce ustanowienia kurateli nad synem

Co jeszcze podobało się miłośnikom muzyki?

Następnym teledyskiem, który oglądano najchętniej jest dzieło Grupo Frontera i rapera Bad Bunny’ego. Wykonawcy nie tylko podbili serca słuchaczy w Ameryce Łacińskiej, lecz także na świecie. Klip do „UN X100TO” obejrzano bowiem 650 milionów razy!

Natomiast 460 milionów wyświetleń zdobyła piosenka „Ella Baila Sola”. Odpowiadają z nią grupa Esablon Armado oraz Peso Pluma. Z kolei 445 milionów razy obejrzano teledysk do piosenki „Flower” wokalistki Jisoo. K-Pop jest niezwykle popularnym gatunkiem, więc taki wynik nie może nikogo dziwić.

Zobacz także: To Justyna Steczkowska robi co roku. Syn wyjawił jej sekret!

397 milionów razy odtworzono teledysk do utworu japońskiego duetu Yoasobi. Piosenka „Aidoru” pojawiła się w czołówce anime „Oshi no Ko”, które zdobyło dużą popularność. Zestawienie najchętniej oglądanych klipów zamyka kolejny duet. Raperka Young Miko oraz producent Feida zdobyli 364 miliony wyświetleń pod teledyskiem do „Classy 101”.

Lubisz, kiedy piosence towarzyszy teledysk? Tak, lubię mieć obraz przed oczami

Nie, wolę po prostu słuchać Zagłosuj

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!