Śledzik po japońsku z polską nutą. Ten świąteczny przepis cię zaskoczy! 

Choć nazwa tej potrawy może sugerować nam jej związek z Japonią, nie ma z nią jednak zbyt wiele wspólnego. „Śledź po japońsku” nie wywodzi się bowiem z kuchni Kraju Kwitnącej Wiśni. Jest naszym rodzimym daniem. Co więcej, jest niezwykle szybki w przygotowaniu. Doskonale sprawdzi się jako przekąska, a także potrawa goszcząca na wigilijnym stole. Tradycyjnie podaje się zawiniętą wersję ryby, jednak wersja sałatkowa jest równie wybitna. Zapraszamy po przepis!

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!

Zobacz także: Przepis na świąteczne danie: kutia. Miłośnicy bakalii będą zachwyceni!

Wartości odżywcze i energetyczne śledzi

Choć śledzie należą do tłustych ryb, nie są jednak zbyt kaloryczne. Co ciekawe, w 100 gramach tej ryby znajduje się jedynie 162 kalorii. Mogą je zatem spożywać osoby dbające o linię, ponieważ niektóre ze składników tych ryb pomagają nam spalać tłuszcz i korzystnie wpływają na przemianę materii. W śledziach znajdują się duże ilości nienasyconych kwasów tłuszczowych, które to korzystnie wpływają na pracę serca, pamięć, a także naszą odporność. Co ciekawe, są także bogate w kwas eikozapentaenowy, który jest niezbędnym składnikiem do prawidłowej pracy układu nerwowego oraz sercowo-naczyniowego.

Zobacz także: Przepis na pływające wyspy. Zupa „nic” to prawdziwy hit!

Śledzie zawierają także duże stężenie witamin A i E, które są zwane witaminami młodości. Ponadto mają w sobie witaminę D, która korzystnie wpływa na pamięć i pozytywny nastrój. Co więcej, ryby te to bogate źródło witamin z grupy B, a także składników mineralnych, takich jak: cynk, miedź, potas, żelazo, jod, oraz fosfor.

Śledź po japońsku jest daniem, które zaspokoi kubki smakowe i wybredne podniebienia Polaków. Co więcej, z pewnością posmakowałby także… Azjatom. Tak przygotowana ryba po japońsku jest jedną z najpopularniejszych potraw z okresu PRL-u. Jak je przyrządzić? Śpieszymy z odpowiedzią!

Zobacz także: Przepis na pierniki korzenne. Bez nich święta nie będą takie same

Śledzik po japońsku – lista składników

Wiele osób nie może wyobrazić sobie świąt Bożego Narodzenia bez śledzi. A przecież istnieje mnóstwo sposobów na przyrządzenie z tej ryby pysznego i zdrowego dania również na co dzień. Przepis na śledzie po japońsku zaskoczy nawet tych, którzy nie przepadają za matjasami. Oto lista potrzebnych składników:

2 średnie jajka ugotowane na twardo

2 pojedyncze filety śledziowe – około 120 g

1/2 małej cebuli czerwonej

pół szklanki groszku konserwowego – 100 g

1 kiszony ogórek – 60 g

1/4 średniej czerwonej cebuli – 30 g

2 łyżki dobrego majonezu

1 łyżeczka musztardy

pieprz

koperek do dekoracji

Zobacz także: Przepis na zupę soczewicową. Idealna na zimne dni

Przepis na świątecznego śledzika po japońsku

Wymocz śledzie w zimnej wodzie, wymieniając ją co godzinę na świeżą. Pamiętaj, że czas tej czynności zależy w dużej mierze od stopnia słoności śledzi – te bardziej słone muszą się dłużej moczyć. Następnie osusz filety za pomocą papierowego ręcznika i pokrój je na małe kawałki. Pokrój w kosteczkę uprzednio ugotowane na twardo jaja i kiszone ogórki. Następnie posiekaj cebulę w piórka i odsącz groszek z zalewy. Jeśli dysponujesz mrożoną wersją groszku, lekko go podgotuj. Wymieszaj delikatnie wszystkie składniki i dopraw je majonezem oraz pieprzem. Następnie przełóż gotową sałatkę do salaterki, a także udekoruj ją świeżym koperkiem. Pozostaw potrawę do „przegryzienia” i ciesz się jej smakiem. Smacznego!

Zobacz także: Śniadanie mistrzów smaczniejsze, niż kiedykolwiek. Ta jajecznica cię zaskoczy!

Czy lubisz wigilijne potrawy? Tak

Nie Zagłosuj

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!