Syn reżysera “Świata według Kiepskich” z bolesnym wyznaniem. W dzieciństwie spotkała go tragedia

Komil Khamidov jest synem Okiła Khamidova – cenionego reżysera znanego ze „Świata według Kiepskich”. Jest aktywny w mediach społecznościowych i internecie. Działa jako raper. Poza tym zajmuje się grą w pokera oraz szachy. Ostatnie wydarzenia związane z Pandora Gate skłoniły go do opowiedzenia o bolesnym doświadczeniu. Komil wyznał, że w dzieciństwie był molestowany.

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!

Syn reżysera ofiarą molestowania

Pandora Gate skłania coraz więcej ofiar przemocy do przerwania milczenia. Wśród tych osób jest też Komil Khamidov. W mediach społecznościowych wyjawił, że był ofiarą molestowania. Zdradził, że oprawcą stał się jego trener szachów — Michaił K. We wpisie na Instagramie syn Okiła Khamidova opisał swoje traumatyczne doświadczenia.

Kiedy miałem 8-10 lat, trenował mnie trener z Rosji, Mikhail K., wtedy jeden z lepszych trenerów dostępnych na rynku […]. W tamtych czasach także popularne było rozwiązanie, że trener mieszka w pokoju ze swoim uczniem ze względu na koszty […]. Nie chciałbym mówić, co dokładnie mi się przydarzyło w tamtym okresie, gdyż nie jestem pewien, gdzie leży granica między molestowaniem seksualnym a gwałtem, ale do dziś mnie to prześladuje i w sytuacji, która obecnie dzieje się w polskim internecie, chciałbym zabrać głos — napisał syn reżysera.

Zobacz także: Marzena Kipiel-Sztuka nie miała lekko. Trzy razy wyszła za mąż i została wdową

Komil Khamidov zdobył się na odwagę w związku z Pandora Gate. Ofiary przemocy mówią o swoich bolesnych przeżyciach. Ich słowa mogą być też wsparciem oraz przestrogą dla innych. Akty takiej odwagi są często zapalnikiem, by więcej osób opowiedziało o tragicznych wydarzeniach.

Oprawca już nie żyje

Syn reżysera napisał również, że chce, by jego wyznanie przyłożyło się do ochrony ofiar. Ma nadzieję, że pomoże to w jakiś sposób uniknąć podobnych doświadczeń innym osobom. Komil Khamidov zdradził, że oprawcę spotkała kara. Trafił on do rosyjskiego więzienia. Tam miał zostać zamordowany, prawdopodobnie przez współosadzonych.

Zobacz także: Magdalena Boczarska mierzyła się z wielkim wyzwaniem. Zdradza, czy mu podołała

Dotarło do mnie, że może nie być lepszego momentu, aby się tym podzielić tak, żeby to miało realny wpływ na Bogu ducha winnych dzieci […]. Z moich informacji wynika, że trener Mikhail K. za to, co robił, trafił do rosyjskiego więzienia, w którym został zadźgany — napisał syn Okiła Khamidova.

Na koniec Komil Khamidov wystosował apel. Poprosił w nim, by reagować na wszelkie oznaki przemocy. Zwracajmy uwagę, jeśli dzieje się coś niepokojącego. Być może dzięki temu uda się uniknąć okropnych zdarzeń.

Jest takich więcej, jak ja. Słuchajcie uważniej, patrzcie szerzej i, co najważniejsze, reagujcie — dodał Komil Khamidov.

Zobacz także: Britney Spears ujawnia kulisy romansu z Farrellem. „To była bójka”

Gdzie szukać pomocy

116 123

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych w kryzysie emocjonalnym, czynny przez 7 dni w tygodniu w godz. 14.00–22.00

116 111

Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu

800 108 108

Bezpłatny telefon wsparcia, czynny od poniedziałku do niedzieli (z wyjątkiem dni świątecznych) w godz. 14.00–20.00

121 212

Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Rzecznika Praw Dziecka, czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu

22 635 09 54

Telefon zaufania dla osób starszych, czynny w poniedziałek, środę, czwartek w godz. 17.00–20.00

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!