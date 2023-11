Szokujące nagranie. To Gabriel Seweryn miał nagrywać przed śmiercią. „Ja naprawdę umrę”

Gabriel Seweryn zmarł 28 listopada 2023 roku. Był projektantem pochodzącym z Głogowa. Natomiast widzowie mogli dobrze znać go z programu “Królowe życia”. Sieć obiegło wstrząsające wideo, które gwiazdor miał nagrać przed śmiercią.

Celebryta dał się poznać szerszej publiczności w “Królowych życia”. Prywatnie zajmował się projektowaniem futer. 28 listopada miał zgłosić się na SOR. Wszystko z powodu bólu w klatce piersiowej.

Śmierć gwiazdora potwierdziła Ewa Todorov – rzeczniczka Głogowskiego Szpitala Powiatowego. Walka o życie gwiazdora miała trwać długo, niestety reanimacja się nie udała.

Do sieci trafiło nagranie, na którym Gabriel Seweryn płacze i trzyma się za klatkę piersiową. Wideo opublikował w mediach społecznościowych m.in. profil bezuzyteczna.pl. Gwiazdor miał je nagrać przed szpitalem tuż przed śmiercią. Z materiału wynika, że za kadrem towarzyszył mu jego partner – Kamil.

Gabriel Seweryn miał przeżywać trudne chwile w ostatnim czasie. Informował bowiem w mediach społecznościowych, że jego biznes upadł. Przyznawał, że projektowanie futer było tym, co kochał robić. Niestety, nie wyszło tak, jak tego pragnął.

Od zawsze kochałem to, co robiłem, i nadal kocham to, co robię, jednakże coś we mnie umarło. Jestem zatrwożony. Wypaliłem się zawodowo – wyjawił w mediach społecznościowych.