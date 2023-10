Tak polscy rodzice chcą nazywać dzieci, ale urzędnicy mówią „stop”! Nie mają racji?

Narodziny dziecka to ważne wydarzenie w życiu każdego rodzica. Dużym wyzwaniem dla świeżo upieczonych matek i ojców jest wybór odpowiedniego imienia dla swojej pociechy. Wiele matek i ojców stawia dziś na oryginalność i szuka w sieci jak najbardziej nietypowych propozycji. Niestety, nie każda z nich zostanie zaakceptowana w urzędzie stanu cywilnego.

Jak wybrać odpowiednie imię?

Czym kierują się rodzice, nazywając swoje dzieci? Motywacje są różne. Często wybór jest podyktowany tradycją rodzinną i niemowlę otrzymuje imię po dziadkach lub innych krewnych. Niektórzy decydują się powierzyć córkę lub syna opiece świętego, stąd decyzja o imieniu chrześcijańskim, które nosił dany patron.

Czasami wyboru dokonuje się ze względu na przypadające w dniu urodzin dziecka imieniny – przykładowo dziewczynka urodzona 14 listopada zostanie nazwana Agata, bo takie imię przyniosła ze sobą na świat. Często rodzice decydują się także na określone imię, bo po prostu im się ono podoba lub jest aktualnie w modzie.

Wybór imienia – regulacje prawne

Jakie warunki musi spełniać imię, aby zostało zaakceptowane przez urzędnika stanu cywilnego? Rodzice bądź opiekunowie mogą nadać niemowlęciu nie więcej niż dwa dowolnie wybrane przez siebie imiona. Jak stanowi polskie prawo, w akcie urodzenia nie można zamieścić imienia ośmieszającego lub mającego nieprzyzwoity charakter. Zakazane jest również nazywanie syna bądź córki formą zdrobniałą od pełnego brzmienia imienia. Ponadto imię powinno wskazywać na płeć dziecka.

Jakie są najpopularniejsze imiona w Polsce?

Które imiona rodzice najczęściej nadają swoim pociechom? W zeszłym roku wśród imion żeńskich królowały Zofia, Zuzanna i Hanna, natomiast najpopularniejszymi imionami dla chłopców były Antoni, Jan i Aleksander. Widać więc, że klasyczne propozycje wciąż są w modzie. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się też rzadkie, mało spotykane imiona, jednak im bardziej oryginalny i nietypowy pomysł, tym większa szansa na napotkanie przeszkód przy rejestrowaniu dziecka w urzędzie.

Kawa inspiracją dla imienia?

Jedną z propozycji imion, które zyskują ostatnio na popularności jest Inka. Wielu z nas to słowo nie kojarzy się jednak z osobą, a… z kawą. Właśnie tak nazywa się zbożowy napój, dostępny na sklepowych półkach w całej Polsce. Jednak nie to stanowi problem dla urzędników. Niektórzy z nich nie chcą wyrazić zgody na wpisanie tego imienia do aktu urodzenia, ponieważ jest to forma zdrobniała.

Rodzice nie poddają się jednak bez walki. Tylko w zeszłym roku imię Inka otrzymały 74 dziewczynki, co pokazuje, że nadanie takiego imienia w Polsce jest możliwe.

W naszym urzędzie odmówiono nam zarejestrowania tego imienia, tłumacząc, że to zdrobnienie. Zarejestrowaliśmy naszą córeczkę jako Inę, ponieważ to imię istniało w księdze imion. Jednak po pewnym czasie spotkaliśmy przypadkiem inną Inkę – zarejestrowaną w tym samym urzędzie, w tym samym roku. Po interwencji i naszych pytaniach, dlaczego jednym osobom odmówiono czegoś, na co pozwolono innym, urząd zaproponował, że możemy zmienić imię na Inka – powiedziała jedna z matek, cytowana przez serwis kobieta.gazeta.pl

Do problemów z Inką odniosła się również Rada Języka Polskiego:

Inka to forma powstała jako zdrobnienie imienia „Inez”, jednak, jak można sądzić, współcześnie jest używana także jako imię samodzielne. Może to dla urzędu stanu cywilnego stanowić przesłankę za wpisaniem jej do akt stanu cywilnego – powiedziała przewodnicząca RJP, dr hab. Katarzyna Kłosińska.

