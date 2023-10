Wojciech Korda nie żyje. Lider Niebiesko-Czarnych od lat walczył z chorobą

Niebywale smutna informacja pojawiła się w mediach społecznościowych. Wojciech Korda nie żyje. Przez wiele lat był wokalistą zespołu Niebiesko-Czarni. Współtworzył również muzykę do pierwszej polskiej rock-opery. Wiadomość o jego śmierci przekazała żona – Aldona Kędziora-Korda. Artysta odszedł w wieku 79 lat. Do ostatnich dni zmagał się z bardzo poważną chorobą.

Wojciech Korda nie żyje

21 października 2023 roku zmarł Wojciech Korda. Muzyk przeszedł sześć udarów. Pierwszy miał miejsce w 2015 roku. Cierpiał na parkinsonizm poudarowy. Powodowało to sztywnienie kończyn. W ostatnich latach oddychał za pomocą respiratora. Potrzebował również codziennej rehabilitacji. Do samego końca wspierała go żona. O jego śmierci poinformowała na Facebooku.

Dzisiaj o godz. 13.40 po bardzo długiej i ciężkiej chorobie odszedł mój kochany Mąż – napisała Aldona Kędziora-Korda.

Leczenie finansowo wspierała Polska Fundacja Muzyczna. Gdyby nie ich nieoceniona pomoc, Wojciech Korda i jego żona nie mogliby sobie na to pozwolić. Z powodu zbyt niskich świadczeń emerytalnych pokrycie wysokich kosztów było trudne.

Od początku choroby Wojciech Korda pozostawał pod opieką Polskiej Fundacji Muzycznej. O dacie i miejscu pogrzebu artysty powiadomimy, kiedy tylko się pojawi – napisano na profilu Polskiej Fundacji Muzycznej.

Życie i kariera

Wojciech Korda był wokalistą w Niebiesko-Czarnych. Współtworzył także muzykę do rock-opery “Naga”. Z muzyką związany był w zasadzie od zawsze. Już w wieku siedmiu lat dołączył do Chóru Chłopięcego Stefana Stuligrosza w Poznaniu. Następnie muzyczna kariera przyniosła wiele nagród i wyróznień.

Występował w duecie z Adą Rusowicz, ówczesną żoną. Doczekali się dwójki dzieci. Po jednym z warszawskich koncertów miał miejsce wypadek samochodowy. Przeżył tylko Wojciech Korda. Rusowicz odniosła na tyle poważne obrażenia, że nie udało się jej uratować. Muzyk zaopiekował się synem – Bartłomiejem. Natomiast córka Anna trafiła pod opiekę ciotki oraz wuja.

