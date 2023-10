Maciej Trojanowski urodził się 27 stycznia 1951 roku. Był chemikiem, absolwentem Politechniki Warszawskiej. Zajmował się także dziennikarstwem oraz tłumaczeniem. Rozpoznawalność przyniosła mu rola prowadzącego magazyn telewizyjny „Nie do wiary”. O śmierci mężczyzny poinformował jego przyjaciel, Maciej Znajdek-Znaniewski.

Maciej Trojanowski przez wiele lat był związany ze stacją TVN. Jako prowadzący programu „Nie do wiary” zajmował się opowiadaniem o zjawiskach nadprzyrodzonych oraz o niewyjaśnionych historiach z przeszłości. Magazyn gościł na antenie stacji od 1996 aż do 2007 roku, a później, w 2012 roku, na antenie TTV. Jego kontynuacją była emitowana przez Polsat „Strefa Tajemnic”.

Maciej Trojanowski zmarł 13 października 2023 roku. Tę smutną wiadomość przekazał w mediach przyjaciel i wieloletni współpracownik dziennikarza, Maciej Znajdek-Znaniewski:

W piątek 13 października odszedł mój Przyjaciel – legendarny Prowadzący programu „Nie Do Wiary” Maciej Trojanowski. Zjeździliśmy razem pół świata. Wspólnie przemierzyliśmy setki tysięcy kilometrów, spędziliśmy razem tysiące godzin w studiu i w terenie. Zrobiliśmy ponad 300 odcinków NDW. Słowem spędziliśmy razem kawał życia. Przyjdzie kiedyś czas, żeby to opisać.

Dziś Strefa 11 okrywa się żałobą, bo choć kilkanaście miesięcy temu wróciliśmy do prac nad reaktywacją „Nie do Wiary” to słowa „Witam w Strefie 11” już nie padną… – napisał Maciej Znajdek-Znaniewski na swoim Facebooku.