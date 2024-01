Quiz. Moda lat 70. To one były twarzami PRL-u! 5/12 to katastrofa! 

Chociaż PRL jest symbolem trudnych czasów, to wiele osób do dziś wspomina ten moment w historii z sentymentem. Nic też dziwnego, właśnie wtedy na polskich ulicach królowały twórcze stylizacje. Jak dobrze znasz trendy modowe z lat 70.?

Wbrew pozorom moda w czasach PRL-u wcale nie była przewidywalna. Nie pomylimy się, gdy stwierdzimy, że nawet – wręcz przeciwnie. Najmodniejsze Polki musiały radzić sobie z pustkami w sklepach. Brak obfitości rozbudził w młodych dziewczętach niemałe pokłady kreatywności. Wówczas kobiety często samodzielnie projektowały, szyły i przerabiały monotonne kreacje.

Ostatnie dekady czasów PRL-u stopniowo otwierały się na wpływy z Zachodu. Szczególnie najpopularniejsze trendy modowe z lat 70. XX wieku inspirują do dziś. Jak dobrze znasz się na modzie? Sprawdź swoją pamięć i rozwiąż nasz modowy quiz o PRL-u. Tylko prawdziwy ekspert zdobędzie maksymalną liczbę punktów.

Co prawda, PRL skończył się wiele lat temu, jednak wiele osób nieustannie powraca myślami do czasów swojej młodości. Wszystko wskazuje na to, że mimo trudnych realiów, Polacy potrafili znaleźć na to sposób. W rezultacie na polskich ulicach królowały kolorowe, barwne stroje, a czasem – kreacje stylizowane na paryskim stylu.

Quiz. Moda PRL. Jak dobrze ją pamiętasz?

W poniższym quizie zapytamy nie tylko o najbardziej charakterystyczne cechy mody PRL-u. Przygotowaliśmy również zagadnienia z zakresu modelingu, najpopularniejszych domach mody, a także popularnych markach. Pamiętasz, jak ubierano się za czasów PRL-u? Przekonaj się!

Pytanie 1 z 12 Którą projektantkę określano mianem "polskiej Coco Chanel"? Teresę Owczarek Barbarę Hoff Jadwigę Grabowską Nastepne pytanie

