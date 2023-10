Żeby to zauważyć, wystarczy ruszyć głową. Dosłownie! Przedziwny obrazek

Pamiętacie obrazek, a raczej zdjęcie z pamiętną sukienką w biało-złote albo – właśnie – może niebiesko-czarne pasy? Takich zupełnie przypadkowych, ale i specjalnie projektowanych przez naukowców zagadek wykorzystujących pewne zasady działania ludzkiego oka i mózgu znajdziemy bardzo wiele w sieci.

Jedni traktują je jako zwykłą rozrywkę, inni mają bardzo ambitny plan i przy ich pomocy próbują… rozwikłać choć jedną z licznych zagadek umysłu i działania narządu wzroku. Przynajmniej u siebie.

Obrazek niezgody, czyli jak działa złudzenie optyczne i wzrokowe?

Do iluzji dochodzi, kiedy nasz mózg błędnie interpretuje obraz ze względu na cienie, kolory, załamania, kontrast itd. Złudzenia optyczne zachodzą już w drodze między widzianym przedmiotem a siatkówką oka, zaś wzrokowe – w drodze między siatkówką i mózgiem.

Mechanizm percepcji ma umożliwiać nam odpowiednie postrzeganie, ale czasem zawodzi i prowadzi do złudnych wrażeń. Bywa też tak, że podświadomie nasz umysł korzysta z pewnych skrótów. To jednak może prowadzić do nieodpowiedniej interpretacji bodźców wzrokowych i błędnego toku myślenia.

Jak bowiem tłumaczył cytowany przez serwis „Nauka w Polsce” dr hab. Zbigniew Jaroszewicz w trakcie swojej prezentacji na Festiwalu Nauki w Warszawie w 2008 r.:

Widzenie jest określone przez dwa czynniki: wrażenie i postrzeganie. Trudno je rozdzielić, ale możemy przyjąć, że wrażenie to detekcja i kodowanie bodźców wzrokowych, a postrzeganie jest procesem umysłowym polegającym na organizacji, dekodowaniu i interpretacji tych bodźców. Nasz mózg jest w tym postrzeganiu bardzo subiektywny i dlatego całe widzenie mocno zależy od kontekstu.

Czasami zmiana sposobu patrzenia (mrużenie oczu, potrząsanie głową, inny kąt patrzenia itp.) doprowadzi do zmiany tego, co widzimy. Czasem my dostrzeżemy coś zupełnie innego niż druga osoba. Ta niejednoznaczność sprawia, że bardzo wielu ludzi lubi testować swój umysł za pomocą różnych iluzji.

Co dostrzegacie?

Kolejny obrazek „niezgody” pokazała na portalu X (wcześniej Twitter) doktor Michelle Dickinson z Uniwersytetu w Auckland w Nowej Zelandii. Wykładowczyni inżynierii chemicznej i materiałowej, a także autorka podcastu naukowego „Science Digest”, napisała: „Możesz dostrzec tę iluzję jedynie, jeśli potrząśniesz głową”.

You can only see this optical illusion if you shake your head (I’m serious) 😂 pic.twitter.com/WhtZ1b0r4t — Dr Michelle Dickinson (@medickinson) January 10, 2019

Co więc za czarno-białymi pasami się kryje? W komentarzach rozgorzała dyskusja. Niektórzy dostrzegli obrazek pod spodem nawet bez kręcenia głową. Inni dopiero po tej czynności zauważyli kota. Co ciekawe, były też osoby, które zobaczyły tam… psa, niedźwiedzia… a nawet węża. A Wy co widzicie?

