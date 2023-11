Trudny test na spostrzegawczość wymaga od nas wiele uwagi i niezwykłego skupienia. Łamigłówki angażujące nasz umysł to świetne zajęcia na ćwiczenie mózgu i pamięci. Wystarczy nieco wytężyć szare komórki, a efekty przyjdą szybciej, niż myślimy! Oto jedna z zagadek, która pozwoli nam wyćwiczyć uważność. Poniżej zobaczysz obrazek, na którym musisz odnaleźć pewną literkę. Powodzenia!

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!

Test na spostrzegawczość z literką „Q”

Na poniższym zdjęciu zobaczysz mnóstwo literek „Q”. Jednak wśród nich znajduje się nieproszony gość. Choć bardzo podobny do „Q”, nie ma ogonka. Chodzi oczywiście o literę „O”. To właśnie ją musisz znaleźć w gąszczu jej sióstr „z ogonkiem”. Musisz to zrobić jak najszybciej! Czy wystarczy ci 10 sekund? Jeśli tak, będziesz prawdziwym mistrzem spostrzegawczości.

Zobacz także: Żeby to zauważyć, wystarczy ruszyć głową. Dosłownie! Przedziwny obrazek

Nastaw stoper i do dzieła! Znajdź „O” na poniższym obrazku:

Test na spostrzegawczość z Q i O, źródło: Radio Złote Przeboje

Zobacz także: Znajdź motyla na obrazku. Tę zagadkę rozwiążą tylko najlepsi!

Udało ci się? To świetnie! Gratulujemy! Jeśli jednak wciąż szukasz rozwiązania oto mała podpowiedź. Literka „O” znajduje się po lewej stronie obrazka. Przyjrzyj się uważnie, na pewno z czasem ją dostrzeżesz. Jeśli wciąż jej nie widzisz, zjedź na dół i zobacz poprawną odpowiedź tej zagadki na spostrzegawczość.

Lubisz rozwiązywać łamigłówki umysłowe i testy na spostrzegawczość? Tak

Nie

Od czasu do czasu Zagłosuj

Zobacz także: Znajdź 7 różnic. Masz tylko 15 sekund! Pełne skupienie

Rozwiązanie testu na spostrzegawczość

Test na spostrzegawczość — rozwiązanie, źródło: Radio Złote Przeboje

Jeśli znalezienie rozwiązania było dla ciebie trudne, nie martw się! Następnym razem na pewno będzie lepiej! Możesz poćwiczyć umysł rozwiązując inne zagadki na naszej stronie. Znajdziesz je klikając w TEN link. Do dzieła! Powodzenia!

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!