Przełom w świecie nauki? To wyhodowali w kosmosie

Mysie zarodki wyhodowane na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS). Autorzy tego badania mieli sprawdzić, czy ciąża w przestrzeni kosmicznej jest możliwa, a przede wszystkim bezpieczna. Wykorzystali do tego mysie zarodki, które rozwijały się prawidłowo, jak donosi „iScience”. Choć gryzonie poradziły sobie z nietypową przestrzenią, nie oznacza to, że także ludzie mogliby bez problemu rozmnażać się w kosmosie.

Japońscy naukowcy wyhodowali w kosmosie myszy

Eksperyment z udziałem mysich zarodków przeprowadzili japońscy badacze. Zaczęli go już na Ziemi. Od ciężarnych myszy pobrali zarodki we wczesnym stadium dwukomórkowym. Następnie zamrozili je, a w sierpniu 2021 wysłali w kosmos na ISS. Wykorzystali do tego specjalne urządzenia, które umożliwiły członkom załogi astronautów korzystanie z nich. Co stało się później i czy reprodukcja w kosmosie jest możliwa?

Mysie zarodki zostały rozmrożone na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Astronauci hodowali je przez cztery dni, czyli tyle, ile wynosi maksymalny czas, jaki mają na przetrwanie poza macicą. Warto dodać, że ciąża u myszy trwa od 19-21 dni, a samice rodzą od 7 do 10 razy w roku. Po wyznaczonym okresie specjaliści chemicznie je zakonserwowali, a później wysłali z powrotem na Ziemię. Mysie zarodki przeszły szczegółową analizę.

Zarodki nie wykazywały oznak uszkodzenia DNA w wyniku narażenia na promieniowanie. Ich rozwój strukturalny był prawidłowy, w tym mechanizm różnicowania się komórek tworzących podstawę płodu i łożyska – wyjaśnił Teruhiko Wakayama z Uniwersytetu w Yamanashi w Japonii.

Dodał, że jest to ważne odkrycie. Wcześniej badacze uważali, że „mikrograwitacja może wpływać na zdolność embrionów do rozdzielania się na te dwa różne typy komórek”.

Myszy w kosmosie. Reprodukcja możliwa?

Na ten moment nie da się odpowiedzieć na pytanie, czy reprodukcja w kosmosie jest możliwa bez żadnych komplikacji. Promieniowanie kosmiczne może zadziałać na rozwijający się zarodek destrukcyjnie. Czy „myszy w kosmosie” rozwiną się prawidłowo? Jest to sprawdzane przez specjalistów, którzy podają również badanie z 1997 roku, kiedy szczury w zaawansowanej ciąży trafiły w kosmos. Były tam 9-20 dni, po czym urodziły potomstwo o dobrej, standardowej masie ciała.

Na podstawie tego badania w połączeniu z naszymi wynikami można mieć nadzieję, że być może reprodukcja ssaków w przestrzeni kosmicznej jest możliwa. Jednak nadal nie wiadomo, czy faktyczny poród młodych myszy lub ludzkiego dziecka byłby możliwy w warunkach mikrograwitacji – dodał ekspert.

