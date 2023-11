Jak wyglądała pierwsza mysz komputerowa? Będziecie zaskoczeni

Mysz komputerowa w przypadku komputerów stacjonarnych to praktycznie konieczność. Jednak chętnie używają jej także osoby, które wolą pracować na laptopach.

Niezależnie od preferencji, nie da się zaprzeczyć, że ten mały przedmiot jest bardzo przydatny i walnie przyczynił się do dalszego rozwoju technologii. Jak wyglądał pierwszy opatentowany prototyp myszki? I kto był jego autorem? Może Was to zaskoczyć.

Pierwsza myszka komputerowa kończy 53 lata

Pierwsza mysz komputerowa została opracowana na początku lat 60. przez amerykańskiego naukowca i wynalazcę Douglasa Engelbarta. W stworzeniu prototypu pomógł mu jego główny inżynier Bill English.

Engelbart opatentował urządzenie dopiero 17 listopada 1970 r., a więc dokładnie 53 lata temu. Na zatwierdzenie wniosku o patent czekał blisko trzy lata. Wskazał w nim, że jego wynalazek to „wskaźnik położenia XY w systemach wyświetlania”.

Pierwotnie wyświetlany na monitorze kursor był skierowany w górę, ale po umieszczeniu go w maszynie XEROX PARC został przechylony w lewo. To sprawiło, że był on bardziej widoczny, kiedy nachodził na jakiś tekst w interfejsie maszyn o niskiej rozdzielczości.

Z zewnątrz myszka nie przypominała współczesnych modeli, bo jej obudowa była drewnianym pudełkiem z wystającymi po bokach dwoma metalowymi kółkami. Jak się można domyślić, nazwa „myszka” wzięła się od wystającego z tyłu kabla przypominającego ogon gryzonia. Z kolei sam wskaźnik zespół Engelbarta nazywał „owadem”, ale to określenie nie przyjęło się powszechnie.

Niedoceniony wynalazek

Pierwsza myszka komputerowa nie została doceniona. Patent Engelbarta wygasł w 1987 r. Do tego czasu wynalazca nie uzyskał żadnych tantiem. W tym okresie komputery osobiste nie były jeszcze czymś powszechnym w zwykłych domach, więc myszka nie była koniecznością.

Co ciekawe, jak przyznał Amerykanin, jego ówczesny wieloletni pracodawca, Stanford Research Institute (SRI International) „opatentował mysz, ale tak naprawdę nie miał pojęcia o jej znaczeniu i wartości. Kilka lat później okazało się, że udzielił licencji firmie Apple Computer za ok. 40 tys. dolarów”.

Warto nadmienić, że Engelbart od końca lat 50. przewodził zespołowi, który pracował we wcześniej wspomnianym instytucie nad urządzeniami magnetycznymi i miniaturyzacją elektroniki. Udało im się opracować takie elementy graficznego interfejsu jak ekrany, okna, hipertekst. Zrobili to o wiele wcześniej, niż rozpoczęła się rewolucja komputerów osobistych. Tak więc to oni byli pionierami interfejsów użytkownika i komputerów sieciowych.

